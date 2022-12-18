İspanya'dan Meksika'ya tepki

Meksika ve İspanya hükümetleri arasında hafta içinde yapılan ve "başarılı sonuçları" olan ikili komisyon toplantılarının ardından Obrador'un sözlerinin "anlaşılmaz" olduğu belirtilen açıklamada, "İspanya'nın iki ülke arasındaki ekonomik, kültürel, insani ve kardeşlik bağlarını her zaman güçlendirmekten yana olacağı" vurgulandı.

Meksika: Fetih toprağı olarak görülmek istemiyoruz

Meksika hükümeti, İspanya'nın sömürge döneminde Meksika'da işlediği 'suçlar' için özür dilemesini istiyor.

2020 yılında Devlet Başkanı Lopez Obrador, İspanya'dan 1521 yılında Meksika'nın fethi ve yüzyıllar süren sömürge yönetimi nedeniyle özür dilemesini talep eden bir mektup göndermişti.

Mektupta "Katolik Kilisesi ve İspanyol monarşisi, yerli halkın maruz kaldığı zulümler için kamuoyundan özür dilemelidir" denilmişti.

Devlet Başkanı Obrador, cuma günü yaptığı açıklamada "İspanya kralına saygılı bir mektup gönderdim ve bana cevap verme nezaketinde bile bulunmadı. Buraya gelip bizi sömürgeleştirdikleri için onlara teşekkür etmemiz gerektiğini söylediler ve daha sonra aynı kibirli tavrı sergilediler." dedi.

Obrador, "İspanya tarafından saygılı bir tavır gösterilmemesinden dolayı bu ülkeyle ilişkiler durağan bir şekilde devam ediyor. Fetih toprağı olarak görülmek istemiyoruz. Yasal ve saygılı olmak koşuluyla hiçbir İspanyol şirketin Meksika'da iş yapmasını engellemiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İki ülke arasında benzer bir kriz geçen şubat ayında yaşanmış, Obrador, İspanya'yı "Meksika'yı yağmalamak ve fetih ülkesi olarak görmekle" suçlayıp, diplomatik ilişkilerin "askıya alınmasını" istemişti.

Meksika Devlet Başkanı, göreve geldiği 1 Aralık 2018'den itibaren İspanya ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmak istediklerini ancak bunun henüz karşılık bulmadığını söylemişti.

Kaynak: Euronews