İspanya'dan yangın açıklaması: Kasten çıkarıldı

İspanya'nın kuzeybatısındaki Galiçya bölgesinde halen kontrol altına alınamayan orman yangınının kasten çıkarıldığı belirtildi.

Bölgesel çevre yetkilileri Ribas de Sil kasabası yakınlarında pazartesi akşamüstü başlayan ve bin hektarlık alanı küle çeviren yangının "açıkça kasti" olduğunu kaydetti.

Soruşturma ekiplerinin birçok farklı bölgenin aynı anda alev aldığını tespit ettiğini belirten bölgesel çevre yetkilisi Manuel Rodriguez "Bunu yapanlar her kimse büyük zarara yol açacaklarını gayet iyi biliyorlardı" diye konuştu.

Rodriguez "Bunu açıklayamazsınız... Böyle bir şeyi yapmak isteyen kişinin zihninden geçenleri anlamak zor" ifadelerini kullandı.

Yangın hala kontrol altına alınamadı

Yangınlar sebebiyle tren hattının yanı sıra birçok tali yol kapandı. Yangının güzergahında yer alan Raios köyü sakinlerine uyarı gönderildiği, ancak şu anda tehlikenin hafiflediği belirtiliyor.

Ordu acil birimlerinin de itfaiye ekiplerine destek olmak üzere bölgeye sevkedildiği yangında halen 49 yer timi, sekiz uçak ve 14 helikopter alevlerle boğuşuyor.

İspanya'da bu yıl 74 bin hektardan fazla alan orman yangınlarından etkilendi. Bu rakamın son 10 yılın ortalamasının üzerinde. Ülkenin yakın geçmişte orman yangınları açısından yaşadığı en kötü yıl olan 2012'de 190 bin hektarlık alan kül olmuştu.

Kaynak: Euronews