İspanya Franco'yu hafızasından silecek

İspanya'da Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) iktidarındaki azınlık hükümeti, 1936-1975 yıllarındaki diktatör Francisco Franco dönemine ait ülkedeki tüm izlerin kaldırılması için belediyelere talimat verdi.

Adalet Bakanlığının 656 belediyeye gönderdiği yazıda, diktatör Franco dönemine ait tüm sokak isimlerinin değiştirilmesi istendi.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İspanya'da İç Savaş ve Franco dönemine ait bin 717 sokak ve meydan ismi bulunduğu belirtilerek, yerel yönetimlerden bunların kaldırılmasının talep edildiği aktarıldı.

Açıklamada, 2007'de dönemin sosyalist hükümetinin inisiyatifiyle kabul edilen Tarihi Bellek Yasası'nın hükümlerinin yerine getirilmesi amacıyla belediyelerden böyle bir talepte bulunulduğu belirtildi.

İspanyol Meclisinde Ekim 2007'de kabul edilen Tarihi Bellek Yasası ile İspanya İç Savaşı ve diktatör General Francisco Franco döneminden kalma ülkedeki tüm sembollerin kaldırılması kararı alınsa da inisiyatifin belediyelere bırakılması nedeniyle süreç çok yavaş ilerliyor.

Diğer yandan yine PSOE'nin girişimiyle eylülde önce mecliste, daha sonra da Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen diktatör Franco'nun mezar yerinin değiştirilmesine ilişkin süreç henüz başlatılmadı.

İspanyol hükümeti kaynaklarından bu zamana kadar yapılan açıklamalarda, diktatör Franco'nun kalıntılarının ocak sonunda Şehitler Vadisi'ndeki (Valle de los Caidos) anıt mezardan çıkartılıp başka bir yere taşınacağı söylenmişti.

Ancak Franco'nun ailesinin onayının çıkmaması ve yeni yerin belirlenememesi nedeniyle mezarın açılması çalışmaları henüz başlamadı.

Kaynak: AA