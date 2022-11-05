İspanya hava sahasının bir kısmını kapattı

İspanyol havaalanı işletmecisi Aena, sabah 9:38'de başlayan ve 40 dakika süren kapanma nedeniyle Katalonya'nın kuzeydoğusu ve diğer üç bölgede bulunan toplam 46 havaalanındaki 5 bin 484 uçuştan 300'ünün ertelendiğini duyurdu.

Long March 5B taşıyıcı roketinin enkazının Pekin saati ile 18:08'de atmosfere giriş yaptığı duyurulmuş, Meksika'daki Acapulco'nun yaklaşık bin kilometre güneybatısında denize düştüğü açıklanmıştı.

Kaynak: Euronews