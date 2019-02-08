İspanya ile Katalonya arasında diyalog girişimi başlamadan bitti

İspanya'da sosyalist azınlık hükümetinin, Katalonya sorununa çözüm için bir koordinatör aracılığıyla Katalonya'daki siyasi partiler arasında diyalog masası kurulması girişimi, daha fikir aşamasındayken başarısızlıkla sonuçlandı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Carmen Calvo, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basına yaptığı açıklamada, Katalonya özerk yönetiminin, bağımsızlık için referandum talebinde ısrar etmesinden dolayı diyalog masası girişiminin sonlandırıldığını duyurdu.

Ayrılıkçı Katalan siyasetçilerin diyalog masası için şart koyduğu "kendi geleceğine karar veme hakkının" hükümetin kırmızı çizgisi olduğunu vurgulayan Calvo, "Bu hükümet asla kendi geleceğine karar veren bir referandumu kabul etmeyecek. Katalonya'daki siyasi durumdan çıkış, hukuk devleti ve demokrasi içinde olmalıdır." dedi.

Calvo, her şeye rağmen "hükümetin havlu atmayacağını, ayrılıkçı Katalan siyasi partilerle diyalog arayışını sürdüreceğini" söyledi.

Başbakan Pedro Sanchez de Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bu hükümet asla kendi geleceğine karar veren bir referandumu kabul etmeyecek. Siyaset için tüm köprüleri kurabilmek için çalışıyoruz. İspanya hükümetinin Katalonya için teklifi bu: Birlikte yaşam, diyalog ve yasa. Anayasa." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Katalonya özerk yönetimi hükümeti Başkan Yardımcısı Pere Aragones, sosyalist hükümeti "muhalefetteki sağ partilerin baskısından dolayı diyalog masasından vazgeçmekle" suçladı. Aragones, İspanya Başbakanı Sanchez'in Katalonya sorununa çözüm konusunda "cesaret gösteremediğini" iddia etti.

Bu arada Calvo ile Aragones arasında cep telefonundan Whatsapp yazışması Katalonya basınına sızdırıldı. İspanya Başbakan Yardımcısı Calvo'nun basına açıklama yapmadan 15 dakika önce Aragones'e gönderdiği son mesajda "Bunun bir hayır anlamına geldiğini anlıyorum. Bol şanslar." diye yazdığı belirtildi.

İspanya’da 8 aydır iktidarda olan sosyalist azınlık hükümeti, 2019 devlet bütçesine destek bulmak ve Katalonya sorununda çözüme yönelik bir adım atabilmek için iki gün önce “diyalog masası” girişimini ortaya atmıştı.

Katalonya’daki ayrılıkçı siyasi partiler ile İspanya’da iktidardaki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) arasında oluşturulacak diyalog masası için bir koordinatör atanacağı açıklanmıştı. Henüz fikir aşamasındayken sonlanan diyalog masası girişimi sonrasında azınlık hükümetinin 2019 devlet bütçesinin mecliste kabulü için ihtiyacı olan ayrılıkçı Katalan siyasi partilerin desteğini almaması ve ülkenin erken seçime gitmesi bekleniyor.

Başbakan Yardımcısı Calvo da bu olasılıkla ilgili yöneltilen bir soruya, 2019 devlet bütçesinin meclisten geçmemesi halinde “azınlık hükümetinin ömrünün kısa olacağı” cevabını verdi.

İspanya’da muhalefetteki sağ görüşlü partiler, diyalog masası girişiminden dolayı Başbakan Pedro Sanchez’i “vatan haini” ilan ederek, ülkede erken seçim ilan edilmesi çağrısı yapmıştı.

Sağ görüşlü partiler pazar günü Madrid’de “İspanya’nın birliği için hemen erken seçim” başlığı altında çok geniş katılımın öngörüldüğü bir gösteri yapacak.

Katalonya'daki süreç

İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından yasaklanmasına rağmen Katalonya'da 1 Ekim 2017 tarihinde yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumu ve 27 Ekim 2017'de Katalonya parlamentosunda kabul edilen tek taraflı bağımsızlık deklarasyonu sonrasında eski Katalonya özerk yönetim hükümeti başkanı Carles Puigdemont ve 6 eski Katalan siyasetçi İspanya dışına kaçmıştı.

İspanya'da kalan sanık Katalan siyasetçilerden 9'u tutuklu, 3'ü de şartlı serbest olan 12 kişinin yargılanmasına Madrid'deki Yüksek Mahkeme'de 12 Şubat'ta başlanacak.

Sanıklar hakkında Savcılık, İspanya hükümeti adına dava açma yetkisi olan "Hükümet Avukatlığı" kurumu ve aşırı sağcı Vox partisi tarafından talep edilen ayrı ayrı ceza talepleri bulunuyor.

Savcılık devlete karşı ayaklanma suçundan eski Katalonya Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras için 25 yıl; eski Katalonya Meclis Başkanı Carme Forcadell, eski Katalonya Meclis Divanı Üyesi Jordi Sanchez ve bağımsızlık yanlısı Omnium Cultural adlı sivil toplum örgütünün eski başkanı Jordi Cuixart için 17'şer yıl; eski Katalonya Bölgesel İşler Bakanı Josep Rull, eski Katalonya Çalışma, Sosyal İşler ve Aile Bakanı Dolors Bassa, eski Katalonya Başkanlık Ofisi Bakanı Jordi Turull, eski Katalonya İçişleri Bakanı Joaquim Forn ve eski Katalonya Dışişleri Bakanı Raül Romeva için de 16'şar yıl hapis talep ediyor. Vox ise sanıklar hakkında 74 yıla kadar hapis cezası verilmesini istiyor.

Davada, eski İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, eski İspanya Başbakan Yardımcısı Soraya Saenz de Santamaria, Katalonya Meclis Başkanı Roger Torrent, eski Katalonya Başkanı Artur Mas ve Bask özerk yönetimi başkanı İnigo Urkullu gibi önemli isimler de şahit olarak dinlenecek.

Kaynak: AA