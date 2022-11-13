İspanya'nın Türkiye'ye Patriot desteği sürecek

Suriye'den Türkiye'ye yönelik saldırı tehdidi kapsamında, NATO misyonu çerçevesinde, Adana'ya ilk olarak 2013 yılında Hollanda'ya ait Patriot füze savunma sistemi konuşlandırıldı.

İspanya, 2015 yılında bu görevi Hollanda'dan devraldı.

İspanya'nın, gönderdiği Patriot füze savunma sisteminin görev süresi bu yılın sonunda doluyordu.

İspanya, sistemin ve görevli askerlerin görev süresini Haziran 2023'e kadar uzattı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles ile görüşerek, müttefiklik ruhuna uygun desteklerinden dolayı teşekkür etti.