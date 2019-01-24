İspanya, Portekiz ve Ekvador'dan farklı Venezuela çağrıları

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, düzenlediği basın toplantısında Venezuela ile ilgili bir soru üzerine "Şu anda öncelik, Venezuela'da durumun daha da kötüye gitmesini önlemek. Bu yüzden özgür, demokratik ve garanti edilmiş bir seçime gidilmesi için AB'nin bir müdahalesi gerekiyor." dedi.

Borrell, Venezuela konusunda AB'nin "kararlı, açık ve ortak tavrı bulunduğunu, seçime gidilmesinde ısrarcı olduklarını" ifade ederek, Venezuela konusunda bugüne kadar çok yavaş karar almasından ötürü AB'yi eleştirdi. İspanya Dışişleri Bakanı, "Karar vermekte 4 ay zorlanmasaydık belki de bu duruma gelinmeyecekti." görüşünü paylaştı.

Öte yandan Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva, Portekiz haber ajansı Lusa'ya verdiği demeçte, "Maduro'nun zamanının dolduğunu anlaması için özgür seçime gidilmesi çağrısı yapıyoruz. Halkın arzusunu yok sayamaz. Ulusal Meclis de buna saygı göstermeli." dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federico Mogherini'nin Venezuela'ya ilişkin açıklamasının AB üyesi ülkeler arasında hazırlandığını ve Portekiz hükümetinin görüşlerinin tamamen yansıtıldığını kaydeden Silva, şiddetin her türlüsünü kınadıklarını, Venezuela halkının isteği olan özgür ve adil seçimlerin yapılmasına saygı gösterilmesini istediklerini ifade etti.

Ekvador Venezuela'ya olası askeri müdahaleye karşı çıktı

Venezuela'da Nicolas Maduro hükümetine karşı Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıklayan Ekvador, bu ülkeye olası askeri müdahaleye karşı çıktığını bildirdi.

Ekvador Dışişleri Bakanı Jose Valencia, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49'uncu Dünya Ekonomik Forumu çerçevesinde katıldığı bir panelde, ülkesinin, Venezuela'ya askeri müdahale seçeneğine karşı çıktığını söyledi.

Valencia, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'da askeri müdahaleyi düşünüp düşünmediği yönündeki soruya 'Seçenekler masada.' yanıtını vermesini nasıl değerlendirdiği" sorusuna, bunun sorunu çözeceğine inanmadığı yanıtını verdi.

Jose Valencia, "Venezuela halkına kendi kararlarını verme fırsatını vermek zorundasınız." diye konuştu.

Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Juan Guaido, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetini tanımadıklarını belirterek kendisini geçici başkan ilan etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamada, Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını duyurmuştu. Bunun üzerine Ekvador dahil bazı ülkeler ABD ile aynı yönde karar alırken, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler bu karara tepki göstermişti.

Kaynak: AA