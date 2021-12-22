İspanya rekor kırdı

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre ülkede son 24 saatte 49 bin 823 yeni vaka tespit edildiği ve 94 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Salgının başından bu yana günlük vakalardaki en yüksek artışın gözlendiği İspanya'da her 100 bin kişide belirlenen Kovid-19 yeni vaka ortalamasının 609'dan 685'e çıktığı açıklandı.

Yeni vakalarda en çok artışlar ülkenin kuzeyindeki Bask ve Navarra bölgeleriyle başkent Madrid'de görüldü.

Ülkede mevcut durumda 7 bin 634 Kovid-19 hastası hastanelerde tedavi görürken, yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranının yüzde 15 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kovid-19 bulaşma oranına göre "çok yüksek riskli ülkeler" arasında yer alan İspanya'da bazı özerk yönetimler kısıtlamalar getirmeye başladı.

Katalonya özerk yönetim hükümeti, saat 01.00 ile 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı, disko gibi eğlence mekanlarının kapatılması, sinema-tiyatro gibi kültürel etkinliklerde ya da iç mekanlarda kapasitenin yüzde 70'e düşürülmesi, evden çalışmaların artırılması gibi ek önlemler alınacağını açıkladı.

Barselona Belediye Başkanı Ada Colau da yılbaşı kutlamalarının iptal edildiğini duyurdu.

Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida da Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayarak, sosyal medya hesabından "Farklı bir Noel olacak ama sorumluluklarımı evden yürütmeye çalışacağım. Lütfen çok dikkat edin." diye yazdı.

İspanya'da, öğrencilerde tespit edilen Kovid-19 vakalarından çok sayıda sınıfın karantinaya alındığı, velilerin Noel tatiline kısa süre kala çocuklarını okula göndermediği, iş yerlerinde uzaktan çalışmaların arttığı, test yaptırmak isteyenlerin uzun kuyruklar oluşturduğu, hastanelerde yoğunlukların arttığı ve halk arasında panik başladığı gözleniyor.

Başbakan Pedro Sanchez, Kovid-19'daki artıştan dolayı ülkedeki 17 özerk yönetim ile Melilla ve Ceuta kentlerinin başkanlarıyla yarın telekonferans toplantısı yaparak, ek önlemler alınmasını görüşecek.

Ülkede salgının başından bu yana 5 milyon 585 bin 54 vaka tespit edildi, 88 bin 887 kişi hayatını kaybetti.