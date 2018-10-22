İspanya "Suudi Arabistan'a silah satmayalım" dedi

İspanya'daki siyasi partilerden Podemos'un lideri Pablo Iglesias, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle hükümetten bir kez daha Suudi Arabistan'a silah satışının durdurulmasını isteyeceğini bildirdi.

Başbakan Pedro Sanchez, çarşamba günü kongrede sol partilerin talebi üzerine Suudi Arabistan'a silah satışı konusunda hükümetin politikasına ilişkin bilgi verecek.

Oturum öncesi sosyal medya hesabından açıklama yapan Podemos lideri Iglesias, "Uzun bir zamandır söylediğimiz şeyi şimdi Almanya söylüyor. AB ülkeleri, Suudi Arabistan'a silah satışına son vermeli. Çarşamba günü bir kez daha başbakandan ülkemizin bu etik ve demokratik talebe göre hareket etmesini isteyeceğim." ifadelerini kullandı.

Başbakan Sanchez ise sorulara rağmen konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinin Suudi Arabistan'a silah satışını daha önce sınırlandırdığını ve Kaşıkçı cinayeti nedeniyle de Suudi Arabistan'a silah ihracatı yapamayacağını açıklarken, Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier de AB ülkelerinin de benzer kararı almasını istemişti.

Yemen'de 9 Ağustos'ta bir otobüse düzenlenen ve 40'ı çocuk 51 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı saldırı sonrası İspanya Savunma Bakanlığı, 400 lazer güdümlü bomba satışını öngören ve Ocak 2015'te imzalanan anlaşmayı askıya alma kararı almış ancak daha sonra geri adım atmıştı.

İnsan hakları örgütlerine göre, İspanya geçen yıl Suudi Arabistan'a 270 milyon avroluk silah satışı yaptı. Bu rakam, Yemen'de savaşın başladığı 2015'ten bu yana 900 milyon avroyu buldu.

Kaynak: AA