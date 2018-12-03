İspanyol solundan

İspanya'daki sol partiler, Endülüs özerk yönetiminde 36 yıllık sosyalist iktidarı yıkan sağ partilerin yükselişine ve yerel seçimlerde ilk kez parlamentoya giren aşırı sağ görüşlü Vox partisine karşı "aşırı sağı durdurun" çağrısı yaptı.

Endülüs özerk yönetiminde pazar günü yapılan yerel parlamento seçimlerinin sonuçlarını değerlendiren Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) Endülüs bölgesindeki lideri ve Endülüs Özerk Yönetim Başkanı Susana Diaz, "Tüm demokratik güçleri aşırı sağı durdurmaya çağırıyorum." dedi.

"Avrupa'da artan aşırı sağ fenomeni Endülüs parlamentosuna girdi." diyen Diaz, PSOE'nin halen Endülüs'te en çok oy alan siyasi parti olarak çıkmasına rağmen "Endülüs'te solun genel anlamda geriye gitttiğini kabul etmek gerektiğini" söyledi.

Sistem karşıtı sol parti Podemos'un lideri Pablo İglesias da Endülüs seçim sonuçlarını değerlendirirken, aşırı sağcı Vox partisinin ilk defa milletvekili çıkartmasına vurgu yaptı. "Aşırı sağdan kormuyoruz." diyen İglesias, "Yükselen aşırı sağı durdurmak için ülkedeki tüm sendikalara, sivil toplum kuruluşlarına ve öğrencilere bir seferberlik çağrısı yapıyorum." ifadesini kullandı.

"Faşizme karşı uyanış" çağrısı yapan İglesias, "Feminist, cumhuriyetçi, işçi İspanya, dedelerimizin bize bıraktığı özgürlükleri savunmak için tetikte olmak zorunda. İspanya'da aşırı sağ asla geri dönmemeli." dedi.

İspanya'nın 17 özerk yönetimi arasında yaklaşık 8,5 milyon ile en fazla nüfusa sahip özerk yönetimi olan Endülüs özerk yönetiminde pazar günü yapılan yerel parlamento seçimi, 36 yıllık sosyalist iktidarın yıkılması, PSOE'nin Endülüs seçimleri tarihindeki en kötü sonucu alması ve aşırı sağ görüşlü Vox partisinin İspanya'da ilk defa bir parlamentoya temsilci göndermesi sonuçlarıyla öne çıktı.

Katılım oranının düşük olduğu seçimin sonunda, mevcut durumda Endülüs'te azınlık hükümeti olarak iktidarda olan PSOE'nin milletvekili sayısı 47'den 33'e düştü. PSOE bu sonuçla Endülüs'te en fazla oy alan, 1. siyasi parti olmaya devam etse de iktidarda kalması çok daha zorlaştı.

Ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) 26, merkez sağda yer alan Ciudadanos partisi 21, aşırı sol görüşlü Podemos Endülüs 17 ve aşırı sağ görüşlü Vox partisi 12 milletvekili çıkardı. Endülüs yerel parlamentosunda toplamda 59 milletvekili çıkartan sağ partiler (PP, Ciudadanos, Vox), iktidarda olmak için gerekli olan 55 milletvekili çoğunluğu geçti.

İspanyol meclisi ile yerel parlamentolarda bu zamana kadar hiçbir temsilcisi olmayan, 2013'te kurulan aşırı sağ görüşlü Vox partisinin 12 milletvekili çıkarması ise Endülüs seçimlerinin sürprizi oldu. Vox'un Endülüs parlamentosunda 12 milletvekiline sahip olması, İspanya'da aşırı sağın yükselişe geçmesinin ilk işareti olarak gösterildi.

Endülüs yerel parlamentosundaki seçim sonuçlarının İspanya'nın genel siyasetini ve erken genel seçim tartışmalarını da etkilemesi bekleniyor.

Kaynak: AA