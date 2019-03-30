İsrail yanlıları Filistinlileri Londra'daki gösteride susturmak istedi

İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin'e destek gösterisi düzenlenirken, bir grup İsrail yanlısı, hoparlörden yüksek sesle müzik yayını yaparak, konuşmaların duyulmasını engellemeye çalıştı.

Toprak Günü ile Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün birinci yıl dönümü dolayısıyla İsrail'in Londra Büyükelçiliği önünde bir gösteri düzenlendi.

Gösteride, "Filistin için özgürlük", "Gazze ablukasına son verin" yazılı dövizler taşınırken sık sık "Özgür Filistin" sloganları atıldı.

Etkinliği organize eden Filistin Dayanışma Kampanyası Yöneticisi Ben Jamal, "Bugün Gazze'de yürüyüş yapan ve temel haklarını almak için yürüyüşlerine devam edecek olanlarla dayanışma içindeyiz." dedi.

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukaya dikkat çekilen diğer konuşmalarda, ayrıca İngiliz hükümetinden de İsrail'e verdiği desteği gözden geçirmesi istendi.

Etkinlikte ayrıca Filistinliler tarafından şarkılar da seslendirildi.

Hoparlörle sabote etmeye çalıştılar

Bu arada, konuşmaların yapıldığı sahnenin yakınında İsrail yanlısı bir grup toplandı. İsrail bayrağı taşıyan grup, yapılan konuşmaların duyulmaması için yanlarında getirdikleri hoparlörden yüksek sesli müzik yayını yaptı.

Ayrıca gruptan bir kişinin Filistin'e destek veren siyonizm karşıtı Yahudilerin yanına giderek "utanın" diye bağırdığı görüldü.

İsrail yanlısı grup ile Filistin destekçileri zaman zaman karşılıklı slogan atarken, polis herhangi bir olay çıkmaması için iki taraf arasında güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA