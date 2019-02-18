İsrail’de Vişegrad ülkeleri toplantısı iptal oldu 

İsrail’de bugün başlaması planlanan İsrail-Vişegrad Grubu Ülkeleri (V4: Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya) ortak toplantısı, Polonya’nın katılmama kararı nedeniyle iptal oldu.

Çekya Radyosunun haberine göre Çekya Başbakanı Andrej Babiş, Polonya ile İsrail arasında yaşanan kriz üzerine Polonya'nın, toplantıya katılmama kararı almasından dolayı V4+İsrail toplantısının iptal edildiğini duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, bugün yaptığı açıklamada, Polonyalıları Yahudi düşmanlığıyla suçlayarak, "Polonyalılar anne sütü ile Yahudi düşmanlığı içtiler." ifadesini kullanmıştı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Katz'ın ifadelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "ifadelerinin ırkçı, kabul edilemez ve Polonya düşmanlığının bir örneği" olduğuna dikkati çekmiş ve ülkesinin V4+İsrail toplantısına katılmayacağını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 17 Şubat'ta, "Polonyalılardan bazıları Holokost döneminde Nazilerle iş birliği yaptı." demişti. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de V4-İsrail toplantısına katılmayacağını ve ülkesinin Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz tarafından temsil edileceğini söylemişti.

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2019, 16:04