İstanbul Fener rum Patrikhanesi- Moskova krizi tırmanıyor

Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin Moskova’daki Rus Ortodoks Kilisesi'nden bağımsızlığı girişiminden yana tavır alan İstanbul Fener Rum Patrikhanesi, bu konuda Rusya'dan gelen baskılara direneceğini açıkladı.

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi'nden bir yetkili, Rus Ortodoks Kilisesi'nden kendilerine ulaşan ve Ukrayna Kilisesi’nin bağımsızlık talebiyle ilgili görüşmeler başlatmaya çağıran mektubu incelediklerini ve kısaca yanıtlayacaklarını söyledi.

Yetkili, yanıt mektubunun içeriğine ilişkin soruyu da, Ortodoks kiliselerinin konuyu tartışmaları için toplanmalarından yana olmayacaklarını, ayrıca Ortodoks kiliseleri arasında birliğin gerekliliğine vurgu yapacaklarını belirtti.

Nüfusunun büyük bölümü Ortodoks olan 45 milyonluk Ukrayna'daki Kiev Patrikhanesi bağımsızlık talebini İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'ne iletmiş, İstanbul'daki patrikhane de süreci resmen ele alma kararı vermişti.

Moskova Patrikhanesi ise Kiev Kilisesi'nin bağımsızlık talebi konusunda Fener Rum Patrikhanesi'nin Kiev'e iki temsilci göndermesi üzerine sert bir açıklama yaparak İstanbul'daki kilise ile ilişkilerini dondurmuştu.

Rus Ortodoks Kilisesi ayrıca geçen hafta resmi bir açıklama yaparak, Patrik Kirill’in, yerel Ortodoks kiliselerine Ukrayna Kilisesi’nin bağımsızlık talebiyle ilgili görüşmeler başlatmak için mektup yazdığını açıklamıştı.

Kaynak: euronews