İstenmeyen göçmenler adaya sürülecek

Danimarka'da Göçmen Bakanı Inger Støjberg, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Onlar Danimarka'da istenmiyorlar ve bunu hissedecekler” ifadelerini kullandı.

Danimarka'da hükümeti oluşturan partiler ve hükümeti dışarıdan destekleyen aşırı sağcı Danimarka Halk Partisi (DF) tarafından gerçekleştirilen 2019 bütçe görüşmelerinden göçmen ve mültecilere kısıtlama kararı çıkmıştı.

Maliye Bakanı Kristian Jensen'in açıkladığı 2019 bütçesine göre, sığınma talebi reddedilen ve ülkelerine gönderilemeyenlerle belirli suçlara karışan ve ülkelerine geri gönderilmeyi bekleyenler, Vordingborg Belediyesine bağlı Lindholm Adası'nda kurulacak Geri Gönderme Merkezi'nde toplanacak.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

