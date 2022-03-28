İstenmeyen kişi ilan edilen diplomatlar Rusya'ya dönüyor
Polonya'nın 23 Mart'ta istenmeyen kişi ilan ettiği 45 Rus diplomat ülkelerine dönüyor.
Avrupa 28.03.2022, 22:54
Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lukasz Jasina, Polonya'nın "istenmeyen kişi" ilan ettiği tüm Rus diplomatların, ülkeyi terk ettiğini bildirdi.
Jasina, Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Sergei Andreyev'in Rus diplomatların Polonya'dan ayrıldığı bilgisini verdiğini kaydetti.
Polonya, 23 Mart'ta 45 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, "ikili ilişkileri tamamıyla bozacağı" belirtilen bu karara karşılık verileceğini açıklamıştı.
Bakanlığın açıklamasında, "Polonya'nın NATO'nun talimatıyla bölgedeki durumu gerginleştirdiği" ifadesi kullanılmıştı.
Kaynak: AA
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