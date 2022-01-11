İstihbarat servisinin eski başkanı tutuklandı

Danimarka askeri istihbarat servisinin eski başkanı Lars Findsen 'çok gizli bilgileri sızdırdığı' şüphesiyle tutuklandı.

Başkent Kopenhag'daki bölge mahkemesinin davayla ilgili basın yasağını kaldırması üzerine ismi kamuoyuyla paylaşılan Findsen bir aydır gözaltında tutuluyordu. Findsen aralık ayından bu yana tutuklu bulunan dört istihbaratçı arasında yer alıyordu.

Sızdırıldığı iddia edilen bilgilerle ne olduğuyla ilgili ayrıntı ise henüz paylaşılmadı. Skandalın hem Danimarka'yı dış tehditlere karşı savunmakla görevli Savunma Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Danimarka Savunma İstihbarat Teşkilatı'nı (FE), hem de Adalet Bakanlığı'na bağlı iç istihbarat kurumu Danimarka Güvenlik ve İstihbarat PET'i kapsadığı sanılıyor.

2015-2020 yılları arasında Danimarka Savunma İstihbarat Teşkilatı'nı yöneten, öncesinde ise PET'te görev yapan Findsen, geçen yıl ağustos ayında iddialar üzerine görevden uzaklaştırılmıştı.

İddialarda Findsen yönetimindeki FE'nin Danimarka vatandaşları hakkında yıllarca yasa dışı casusluk faaliyeti yürüttüğü belirtilmişti.

52 yaşındaki Findsen çok gizli bilgi sızdırmaktan suçlu bulunması halinde 12 ay hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Kaynak: Euronews