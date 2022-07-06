İsveç Dışişleri Bakanı PKK'yı destekleyen Sol Parti'ye tepki gösterdi

İsveç, NATO üyeliği karşılığında PKK terör örgütüne karşı tavır alma sözünü yerine getirmeye başladı.

Bunun ilk örneği, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'den geldi. "Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında yapılan mutabakatı onurlandıracağız" diyen Linde, ilk fırsatta bu açıklamasının gereğini yerine getirdi.

Linde, bir toplantıda terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavraları açıp, propaganda yapan Sol Parti'ye tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sol Parti'ye seslenen Ann Linde, "Bu kesinlikle kabul edilemez" dedi.

İsveç Dışişleri Bakanı, PKK'nın, 1984 yılında Olof Palme hükümeti tarafından terörist örgüt ilan edilen ve birçok masumun canına kıyarak vicdanları yaralayan bir örgüt olduğunu vurgulayarak, Sol Parti'nin PKK'ya desteğini derhal sona erdirmesi gerektiğini belirtti.

Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Sol Parti'yi uyardı.