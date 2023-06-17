İsveç Dışişleri Bakanı, PKK'yı kınadı

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, İsveç'in PKK dahil tüm terör örgütlerini kınadığını ifade etti. Billström, Fransa'nın başkenti Paris'te Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile ortak bir basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplarken bu açıklamayı yaptı.

Billström, İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusundan bu yana geçen sürece değindi ve Üçlü Muhtıra'da terörle mücadele konusunun önemli bir yer tuttuğunu ve yakın zamanda ülkelerinde yeni bir yasanın yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Billström, bu sayede muhtıradaki taahhütlerinin tamamını yerine getirdiklerini belirterek, "İsveç, PKK dahil tüm terör örgütlerini kınıyor." şeklinde konuştu.

Billström, bir gazetecinin, "Hükümetiniz silahlı terör örgütü PKK'ya karşı mücadelede somut olarak nerede duruyor?" sorusuna ise Üçlü Muhtıra kapsamında verdikleri tüm taahhütleri yerine getirdiklerini ve İsveç ile Türk polisi arasındaki işbirliğinin önemli ölçüde geliştiğini iddia etti. Aynı hedefe sahip olduklarını vurgulayan Billström, Türkiye ile terörle mücadele konusunda el ele ve yapıcı bir şekilde çalıştıklarını söyledi. İsveç'in PKK konusundaki tutumunun net olduğunu belirten Billström, NATO üyeliği için muhtırada yer alan ve kararlaştırılan her şeyi yerine getirmek istediklerini ifade etti.

İsveç Dışişleri Bakanı, İsveç'teki yeni yasanın, Türkiye, NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler arasında terörle mücadele işbirliğini kolaylaştıracağını belirtirken, İsveç'in Türkiye'ye gerçek terör suçlularını iade etmediği eleştirilerine yönelik olarak, ülkelerinin AB'nin iade mevzuatı çerçevesinde suçluları iade ettiğini ve iade kararlarının bağımsız bir şekilde yargı tarafından alındığını savundu.

Billström, Üçlü Muhtıra çerçevesinde Türkiye ile yapıcı toplantılar yaptıklarını ve İsveç'in terörle mücadele etmek istediğini vurguladıklarını söyledi. Ayrıca, 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek NATO Zirvesi'nde NATO üyesi olmayı istediklerini belirterek, bu kararın artık Türkiye'nin elinde olduğunu ifade etti.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna da Billström ile yaptığı ikili görüşmede Fransa ve İsveç arasındaki işbirliğini ve İsveç'in NATO'ya katılımını ele aldıklarını belirtti. Colonna, İsveç'in Vilnius'taki zirveye NATO üyesi olarak katılmasını istediklerini ifade ederek, bu ülkenin NATO'ya katılımının Atlantik İttifakı'nın güvenliğini ve istikrarını güçlendireceği değerlendirmesini yaptı.