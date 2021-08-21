İsveç'te Doğu Guta'daki katliam için eylem düzenlendi

İsveç Suriye Derneğince yapılan gösteride, "Katillerden hesap sorun", "Diktatör Esed", "Guta katliamını asla unutmayacağız", "8 yıldır adalet sağlanmadı" yazılı dövizler taşındı.

Grup adına burada yapılan basın açıklamasında, Doğu Guta'daki ilk gaz katliamının üzerinden 8 yıl geçtiği belirtilirken, "Katliamda hayatını kaybeden Suriyelileri unutmadığımızı göstermek için bir araya geldik. Esed ile iş birliği yapmayan Suriyelilerin hala Suriye'de hayatı tehlikede. Esed'in yeni bir kimyasal katliam yapmasını engellemek için uluslararası kuruluşların harekete geçmesi lazım." ifadeleri kullanıldı.

- Doğu Guta katliamı

Esed rejimi, 21 Ağustos 2013'te başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde kimyasal silaha başvurarak, 1400'ün üzerinde sivili öldürmüştü.

Hafızalardan silinmeyen bu katliamda, çoğu kadın ve çocuk binlerce sivil zehirli gazlardan etkilenmişti.

Katliamın ardından Doğu Guta, 2018'de de Beşşar Esed rejiminin en sıkı ablukasını uyguladığı, neredeyse tüm silahları kullandığı bölge haline gelmişti.

Bölgedeki muhalifler, Esed rejimi ve Rusya ile yaptıkları mecburi anlaşma neticesinde Nisan 2018'de Doğu Guta'yı boşaltmak zorunda kalmıştı.

5 yıllık kuşatmadan çıkan siviller, halihazırda ülkenin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki alanlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Suriye İnsan Hakları Ağının raporuna göre, Esed rejimi, Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından muhaliflerin kontrolündeki yerleşimlere 217 kez kimyasal silah saldırısı gerçekleştirdi.