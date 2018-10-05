İsveç'te gölde 1500 yıllık kılıç bulundu

İsveç'te yaz tatili yaptığı sırada yüzdüğü gölde "ayağına bir şeyin takıldığını" hisseden 8 yaşındaki bir çocuk, 1500 yıllık bir kılıç buldu.

Saga Vanecek adlı kız çocuğunun Vidöstern Gölü'nde bulduğu kılıcın Viking öncesi döneme ait olduğu açıklandı.

İlk inceleme sonunda kılıcın yaklaşık 1000 yıllık olduğu belirtilmişti, ancak Jönköping bölgesindeki yerel müze çalışanlarının yaptığı detaylı inceleme sonucu kılıcın daha eski döneme ait olduğu ortaya çıltı.

Saga'nın kılıcı bulduğu dönemde hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyrediyordu ve gölün suyu çekilmişti.

Saga "Suda bir şey hissettim ve onu kaldırdım. Bir sap gördüm ve gidip babama kılıca benzer bir şey bulduğumu söyledim" dedi.

Kaynak: CNN