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İsveç'te Kuran-ı Kerim'e saldırı

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığa bir yenisi daha eklendi. Kalrskrona kentinde üzerine ve içerisine hakaret içeren ifadeler yazılmış 3 adet Kur'an-ı Kerim bulundu.

Avrupa 01.02.2023, 23:32
İsveç'te Kuran-ı Kerim'e saldırı

Üzerine ölüm tehdidi yazılan Kur'an-ı Kerim'in otobüs durağında, diğerlerinin de kamuya açık yerlerde bulunduğu açıklandı.

Saldırının gerçekleştiği Ronneby ilçesindeki İslam Derneği, Kur'an-ı Kerim'in hedef alınmasına tepki gösterdi.

Aynı bölgede 2020 yılında Müslümanların mescit olarak kullandıkları binanın önüne yakılmış Kur'an-ı Kerim sayfaları bırakılmıştı.

Polisin olayla ilgili "nefret suçu" soruşturması başlatmasına rağmen failler yakalanamamıştı.

#isveç
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