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İsveç'ten Türkiye'ye taziye

İsveç Dışişleri Bakanı Linde, "Gaziantep ve Mardin'de dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve sevenlerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz" paylaşımında bulundu.

Avrupa 21.08.2022, 18:23
İsveç'ten Türkiye'ye taziye

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Mardin ve Gaziantep'teki trafik kazalarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Linde, Twitter'dan paylaştığı mesajında, kazaları üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Gaziantep ve Mardin'de dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve sevenlerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadelerini kullandı.

#taziye
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