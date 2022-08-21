İsveç'ten Türkiye'ye taziye
İsveç Dışişleri Bakanı Linde, "Gaziantep ve Mardin'de dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve sevenlerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz" paylaşımında bulundu.
Avrupa 21.08.2022, 18:23
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Mardin ve Gaziantep'teki trafik kazalarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Linde, Twitter'dan paylaştığı mesajında, kazaları üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Gaziantep ve Mardin'de dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve sevenlerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadelerini kullandı.
31
az bulutlu
Günün Anketi Tümü