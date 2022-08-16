İsveç'ten üçlü muhtıra sözü

Andersson, başkent Stockholm'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelirken ikili, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç ile Türkiye arasında, İspanya'nın başkenti Madrid'de 28 Haziran'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne değinen Andersson, "Madrid'deki NATO zirvesinde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik imzalanan üçlü muhtıranın şartlarına uyacağız. Türkiye'ye iadeler uluslararası hukuk çerçevesinde devam edecek." ifadelerini kullandı.

İsveç'te yüzde yüz artan elektrik fiyatlarına da değinen Andersson, halkını elektrik tasarrufu yapmaya davet etti.

Andersson, "Elektrik fiyatları sadece İsveç'i endişelendiren bir konu değil, Avrupa'yı da kıştan önce yakından endişelendiren bir konu. Kendi iyiliğimiz ve faturayı düşürmek için elektrik tasarrufu yapmalıyız." dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini 23 ülkenin onayladığını, Türkiye'nin de yakında onaylayacağını umduğunu kaydetti.