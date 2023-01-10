İsveç'te kaldırılan zorunlu askerlik yeniden başlatılıyor

Sivil Savunma Bakanı Carl-Oskar Bohlin'e göre, zorunlu askerlik planının ayrıntıları henüz netleşmedi.

Ancak ilk adım, uygun becerilere sahip kişileri belediye kurtarma hizmetlerine, orada kamu hizmeti yapmaları için göndermek olacak.

Bohlin, “Tam olarak kaç kişinin görev kapsamında olabileceğini bilmiyoruz. Bugün belediye kurtarma hizmetinin yüksek alarm ve nihayetinde silahlı saldırı talepleri için hazırlanmadığını biliyoruz” dedi.

Zorunlu askerlik hizmeti İsveç'te ilk olarak 2008 yılında kaldırılmıştı. Bakan, MSB'nin sivil görevin etkinleştirilmesini hazırlamak için 1 Mart'a kadar süresi olacağını söyledi.

Kamu hizmeti, vatandaşların bir ülkenin savunma yetenekleri için çok önemli olan görevleri yerine getirmek üzere çağrıldığı zorunlu askerliğin sivil eşdeğeri.

Buna sağlık, çocuk bakımı, yangından korunma ve diğer temel hizmetlerdeki pozisyonların doldurulması da dahil.