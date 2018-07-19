İsveç’teki yangınlar iki gündür söndürülemiyor

İsveç'teki yangınların hala söndürülememesi üzerine Fransa'dan da destek geldi

İsveç’teki yangınlar iki gündür söndürülemiyor

Dünya Bülteni Haber Merkezi
   
İki haftadır devam eden yangınları kontrol altına almak için İtalya’dan bir haftalığına yangın söndürme uçakları getirtildi. Bir seferde 6 ton su alabilen yangın söndürme uçaklarına ilaveten, yine aynı boyutlarda 2 Fransız uçağı İsveç’e geldi ve yangın söndürme çalışmaları başladı.

İsveç Silahlı Kuvvetlerinin elindeki 10 helikopterden yangın söndürmek için sadece iki tanesini kullanması ve Savunma bakanlığı Basın Yetkilisi T. Abramsson Dagens, Nyheter gazetesine yaptığı, "Yangınla mücadele etmek bizi görevimiz değil halen tatilde olan helikopter personelini çağıramayız" cevabı İsveç halkı tarafından büyük eleştiri aldı.

Yangın bölgesinde köyler ve kasabalar boşaltılırken, bölgeden yapılan açıklamada, 3408 hektarlık bir alanın yandığını ve yangının dakikada 10 metrekarelik alana yayıldığı açıklandı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Putin: ABD ile aramızın iyi olmadığı konusunda...
Putin: ABD ile aramızın iyi olmadığı konusunda...
  1. Asya

banner10

banner12