İsviçre'de arabasını çalışır durumda bırakan kadın kendi aracı tarafından üç kez ezildi

İsviçre polisi tarafından yapılan açıklamaya göre 45 yaşındaki sürücü, çalışır haldeki aracından indi. Adı açıklanmayan sürücünün “bagajdan bir şey almak istediği” için aracından indiği düşünülüyor.

Sürücü bir anda geriye doğru hareket eden aracın altında kaldı. Aracın altında kalan sürücünün arabası bu kez de başka bir otomobile çarptıktan sonra tam tersi yönde harekete etmeye başladı ve bir kez daha sürücünün üzerinden geçti.

Araba daha sonra kaldırıma çarpıp tekrar ters yöne döndü ve sürücüyü üçüncü kez ezdi.

Yetkililer, hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğunu aktardı.