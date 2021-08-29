İsviçre'de bir dağı örtülerle kapattılar

Çalışanlar, erimeye karşı korumak için buzulun bazı kısımlarına örtüler yerleştiriyor (Reuters)

İsviçreli tatil yeri personeli, yaz ayları boyunca çalışıyor ve artan küresel sıcaklıkların buzul yamaçları üzerindeki etkisini sınırlamak amacıyla, güneşi kesmek için buzun üstünü örtüyor.

İsviçre'nin en popüler Alp destinasyonlarından biri olan 3 bin 238 metrelik Titlis Dağı'nın buzulu, son yıllarda büyük buz parçaları kaybetti. Gelecek 50 yıl içinde dağın buzulunun tamamının erimesi bekleniyor.

Teleferik operatörü Titlis Bergbahnen için kar koşullarını ve pist güvenliğini yöneten Gian Darms, Reuters'a, "Poları buzulun üzerine doğal bir koruyucu kalkan gibi seriyoruz" dedi.

İklim değişikliğinin bir sonucu olarak azalan kar örtüsü, Avrupa'daki kayak merkezleri için varoluşsal bir tehdit oluşturuyor. Zira bir buzul, bir miktar koruma sağlayarak, yamaçların başka yerlerinde bulunan daha çıplak kayak pistlerine bile yerleştirilebilen kar yığınlarını yıl boyunca koruyabilir.

Ancak İsviçre hükümeti, sera gazı emisyonlarını azaltmak için hiçbir şey yapılmazsa, kalan bin 500 buzulunun yüzde 90'ının yüzyılın sonuna kadar yok olacağını ifade etmişti.

Bu arada Darms, Titlis Bergbahnen'in buzulun üzerine serdiği örtünün boyutunu, geride kalanları korumak için son yıllarda sürekli büyütmek zorunda kaldığını söyledi.

Bir avuç personel, yaz mevsiminde meydana gelen erimeyi önlemeye ve önceki kış yağan karın daha fazlasını korumaya yardımcı olan koruyucu bir polyester kumaşla buzulun parçalarını kaplamak için 5 ila 6 hafta boyunca çalışıyor.

Şu anda, güneş enerjisini tekrar atmosfere yaymaya yardımcı olan yansıtıcı polarla yaklaşık 100 bin metrekare veya kabaca 14 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı kaplıyorlar. Daha sonra onu tekrar soymak için haftalar harcayacaklar.

Toplanan kar daha sonra, aksi takdirde tesisin kayak pistlerinde açılabilecek buzul çatlaklarının doldurulmasını sağlarken, buza sabitlenmiş taşıma kolonlarının yerinde kalmasına da yardımcı oluyor.

Kaynak: Independent Türkçe