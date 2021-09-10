İsviçre'de darbe davasında karar günü

İsviçre ceza mahkemesi, Kuveyt'te kraliyet ailesinin üst düzey isimlerinden Şeyh Ahmed Al-Fahad Al-Sabah'ın, siyasi rakiplerine karşı avantaj elde etmek için 'sahte bir Kuveyt darbe planını' kullanıp kullanmadığına karar verecek.

Eski OPEC Genel Sekreteri olan Ahmed, 30 Ağustos'ta başlayan davanın beş sanığından biri. Diğer sanıkların isimleri yasal nedenlerle açıklanmıyor.

Sahtecilik davası 58 yaşındaki Şeyh Ahmed'i Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyeliğinden istifa etmesine neden oldu.

Cezai dolandırıcılık davası, sözde darbe planı sırasında Ahmed'in adına hareket eden bir avukatın Cenevre merkezli çalışmasından dolayı İsviçre'de başlatıldı.

30 aya kadar hapsi isteniyor

Savcı, Şeyh Ahmed için 30 aya kadar hapis cezası istiyor. Ahmed, tüm suçlamaları reddederken avukatları Cenevre mahkemesinden müvekkillerinin beraatini istedi.

Dava, eski Başbakan Şeyh Nasır el-Muhammed ve eski meclis başkanı Jassem al-Kharafi'nin Kuveyt'in o zamanki emirini devirmeyi planladığını iddia eden videolarla ilgili açıldı.

Savcılar, Şeyh Ahmed'in Kuveyt makamlarına ilettiği videoların sahte olduğunu bildiğini iddia ediyor.

Şeyh Ahmed geçen hafta mahkemeye, videoları o sırada gerçek olduğuna inanarak Kuveyt makamlarına sunduğunu söyledi.

Şeyh Ahmed, 2015 yılında Kuveyt TV aracılığıyla Kuveyt Emiri Şeyh Nasır El-Muhammed, El-Kharafi ve ailelerinden, videoların gerçek ve güvenilir olduğunu düşündüğünü söyleyerek kamuoyundan özür diledi.

Kaynak: Euronews