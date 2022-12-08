İsviçre'de intihar eden göçmen için gösteri düzenlendi

İsviçre devlet televizyonu RTS'de yer alan habere göre sığınma talebi için geçen yıl Cenevre'ye gelen 18 yaşındaki Alireza, bir süredir koruyucu bir ailenin yanında yaşıyor ve Fransızca öğreniyordu.

Kısa sürede çevresiyle uyum sağlamasına rağmen Cenevre Mahkemesi, Alireza'nın sınır dışı edilerek Yunanistan'a geri gönderilmesi kararı aldı.

Kararın ardından Alireza'nın 6 Aralık'ta intihar ettiği ortaya çıktı.

İddialara göre Cenevre göç idaresi, Alireza'nın intihara eğilimli olduğuna dair doktorların uyarısını dikkate almadı.

Cenevre'de protesto düzenlendi

Afgan mültecinin intihar haberinin ardından Cenevre'nin Bel Air caddesinde binlerce kişi protesto düzenledi.

Aralarında Afgan kökenlilerin de bulunduğu kalabalık, "Adalet istiyoruz" sloganlarıyla Cenevre Mahkemesinin aldığı karara tepki gösterdi.