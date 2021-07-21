İsviçre'de önlem: Göller boşaltılıyor

İsviçre, bu hafta sonu beklenen aşırı yağışların meydana getireceği olası sel baskınlarının önüne geçebilmek için nehir, göl ve barajlardaki suların bir bölümünü kademeli olarak tahliye etmeye başladı.

Bütün ülkeyi etkisi altına alan aşırı güneşli havaya rağmen, geçen haftaki aşırı yağışlar yüzünden ülkedeki barajlar dolarken, nehir ve göl yataklarında su maksimum seviyeye ulaştı.

Bu hafta sonu beklenen aşırı yağışlar yüzünden su taşkınlarını önlemek ve su yollarına ek hareket alanı sağlamak amacıyla ülkenin göllerinden ve nehirlerinden mümkün olduğunca fazla su tahliye edilmeye başlandı.

Son haftalarda yaşanan aşırı yağışlar yüzünden toprak örtüsünün normalden çok fazla ıslak olup, daha fazla suyu çekememesi ciddi şekilde su taşkını tehlikesini de beraberinde getiriyor.

Devlet Su İşleri’nde hidrolog olarak çalışan David Volken, gölleri kısmen boşaltmamız gerekir, büyük nehirlerde durumun normalleşmesi haftalar alacak” diyerek durumun ciddiyetini dile getirdi.

Su seviyesinin ülkenin kuzeyinde Basel kenti yakınlarında başlayan Ren Nehri'nde özellikle çok yüksek olduğu uyarısında bulunan Volken, “Normalde yılın bu zamanında burada saniyede bin 400 metreküp suyu tahliye ediyoruz, şimdi bu iki katına çıktı” ifadesini kullandı.

Ren Nehri’nde su seviyesi pazartesi önce 8 santimetre, ardından 19 santimetre yükselmişti.

Kaynak: Euronews