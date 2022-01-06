İsviçre'de ordusundan yeni karar! Güvenlik gerekçesiyle yasaklandı

Tages Anzeiger gazetesinde yer alan habere göre İsviçre ordusu, ABD'nin internetteki kişisel verilere erişimine imkan tanıyan CLOUD yasası kapsamındaki WhatsApp, Signal ve Telegram gibi uygulamaları güvenli bulmayarak, ordu personeline yerel mesajlaşma uygulaması Threema'yı kullanma talimatı verdi.

Gazeteye demeç veren ordu sözcüsü Daniel Reist, "Uygulamayı geliştiren firma İsviçre merkezli olduğu için ABD'li firmalar gibi CLOUD yasasına bağlı işlemiyor." ifadelerini kullandı.

Reist, ordu içindeki telsiz ve diğer haberleşme vasıtalarının, alınan karardan bağımsız olarak kullanımının aynı şekilde süreceğini kaydetti.

Daha önce Facebook adıyla faaliyet gösteren ABD merkezli Meta firmasına ait WhatsApp, İsviçre'de 16-64 yaş aralığındaki vatandaşların yüzde 80'i tarafından kullanılıyor.

2012'de geliştirilen ve İsviçre ordu personelinin kullanacağı Threema'nın ise dünya genelinde 10 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunuyor.

Diğer bir çok popüler mesajlaşma uygulaması gibi CLOUD yasasına tabi olan WhatsApp'ın kişisel verileri koruma hususunda güvenilirliği tartışılıyor.

ABD'de 2018'de yürürlüğe giren CLOUD yasası, dünya genelinde internet kullanıcılarının WhatsApp, Facebook ve Instagram gibi uygulamalardaki kişisel verilerine, gerekli görüldüğünde ulaşılabilmesini öngörüyor.

Bu tür mobil uygulamalarda kişiye ait veriler, "bulut" adı verilen hafıza disklerine yedekleniyor.