İsviçre'de yeni tartışma

İsviçre'de 13 Eylül'den bu yana yürürlükte olan uygulamaya göre aşı olmayan, koronavirüsten iyileşen veya testi negatif çıkanlar barlara, restoranlara ve diğer kapalı mekanlara giremiyor.

Bu yasa nüfusun önemli bir bölümünün önlem uygulanmadan önce aldıkları hizmetlerden yararlanmasını engelliyor. Ancak, bazı işletmeler bu gereksinimi aşmanın bir yolunu bulduklarını düşünüyorlar.

İsviçre'deki restoranlar, oteller ve kafeler aşısızlar için ayrı alanlar oluşturabilmeyi talep ediyor.

AP'nin aktardığı bilgilere göre bazı İsviçreli oteller, restoranlar ve ofis kantinleri, Covid-19'a karşı aşılanmamış kişilere farklı alanlarda hizmet verilmesi için baskı yapmaya başladı.

Bazılarında hali hazırda iki grubun birbirine karışmaması için zaten ayrı alanlar uygulanıyor ancak bunun ülke genelinde bir düzenleme ile uygulanması talep ediliyor.

Son olarak kamu yayıncısı İsviçre Radyo ve Televizyonu (SRF), ofis kantinini sertifika sahipleri ve sertifika sahibi olmayanlar için ayrı alanlara ayırdığını duyurdu

Farklı renklerde bilezikler

Başka bir kuruluş olan Spiez, Bern'deki Hotel Seegarten Marina, artık misafirlerinin aşılı, iyileşmiş, test edilmiş veya sertifikasız olmalarına bağlı olarak bileklerine özel renkli bilezikler takmalarını şart koştuğunu açıkladı.

Bileziğin rengine bağlı olarak müşteriler oteldeki farklı imkanlardan yararlanabiliyorlar veya erişimleri sınırlandırılıyor.

Bir müşteri, veri koruma açısından sorun teşkil ettiğini öne sürerek bu önlem hakkında kamuoyu önünde şikayette bulunsa da otel müdürü Ernst Fuhrer, müşterilerinin yaklaşık yüzde 95'i tarafından bu yöntemin kabul edildiğini ve beğenildiğini söyledi.

Bir otel misafiri İsviçre haber sitesine 20 Minutes'a verdiği demeçte, "Aşılananlar sarı, test edilen kişiler mor bir bilezik alıyor ve Covid-19 sertifikası olmayan müşterilerinki ise pembe oluyor" dedi.

"Kış geliyor müşteriler dışarıda oturamayacak"

Şu anda Covid-19 sertifikası olmayan kişiler restoran teraslarında dışarıda yiyip içebiliyor. Ancak kış yaklaştıkça insanlar dışarıda oturmaya daha az istekli olacaklar.

Gastro Zürich Şehri Başkanı Urs Pfäffli, mevcut durumda aşılı ve aşısız misafirler için ayrı odaları “çok iyi ve hassas bir çözüm” olarak görüyor ve "Birçok restoranın birkaç odası var, bu yüzden bu herhangi bir çaba harcamadan yapılabilir" diyor.

Restoran endüstrisinin çatı kuruluşu olan Gastrosuisse de bu hareketten yana. Grubun sözcüsü Daniela Kimmisch, “Aşılanmamış müşterilere hizmet verebileceğimiz alanlar ve zamanda yaratabiliriz. Bu herkes için kazan kazan olur.” dedi.

Kaynak: Euronews