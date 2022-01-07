İsviçre ordusundan personeline sosyal medya yasağı

İsviçre ordusu, personelinden WhatsApp, Telegram ve Signal gibi mesajlaşma uygulamalarını kullanmamasını istedi.

Askerler geçtiğimiz aralık ayında, görev sırasında özel cep telefonlarından, anılan aplikasyonları kullanmaması yönünde tavsiye mesajı aldı.

Verilerin güvenliği gerekçesiyle alınan kararda İsviçre yapımı Threema'nın tercih edilmesi istendi.

ABD'de 2018'de kabul edilen CLOUD yasası, internet kullanıcılarının WhatsApp, Facebook ve Instagram gibi uygulamalardaki kişisel verilerine, gerekli görüldüğünde ulaşılabilmesine izin veriyor.

Maliyeti ordu karşılayacak

İsviçre ordusu, halihazırda İsviçre'deki diğer kamu kurumları tarafından kullanılan Threema'yı indirmenin 3.85 Euroluk maliyetini karşılayacağını duyurdu.

Ordu sözcüsü Daniel Reist tavsiyenin askerlik hizmetini yapan askerler ve kurslarda bulunan tüm personel için geçerli olduğunu söyledi.

10 milyon kullanıcısı olduğu belirtilen Threema'nın şirket web sitesinde "Tüm iletişim uçtan uca şifrelenir" deniliyor.

Uluslararası alanda 'tarafsız ülke' statüsündeki İsviçre'de askerlik hizmeti erkekler için zorunlu.

Kaynak: Euronews