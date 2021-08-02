İsviçre polisi zor kullanarak gösteriyi dağıttı

İsviçre polisi, Zürih kentinde önemli banka ve finans şirketlerin bulunduğu semtte çevreciler tarafından küresel ısınma karşıtı gösteriyi zor kullanarak dağıttı.

Çevreye zarar veren ve küresel ısınmayı tetikleyen fosil yakıt kullanan şirketlere verilen mali destek ve kredilere karşı çıkan çevreci militanlar, sabah saatlerinde önemli banka ve finans kuruluşlarının önünde barikat kurarak, buralara girip ve çıkışları engelleme girişiminde bulundu.

Credit Suisse ve UBS gibi dünyaca ünlü finans şirketlerinin önündeki protestoya çok sayıda eylemci katıldı.

Göstericilerin sözcüsü Frida Kohlmann basına yaptığı açıklamada, “Credit Suisse ve UBS küresel ısınmayı tetikleyenlere destek vermekten başka bir şey yapmıyor. Bu yüzden küresel adalet hareketi, bu şirketlerin genel merkezlerinin önünde eylem yapıyor.” diyerek tepkisini dile getirdi.

Kaynak: Euronews