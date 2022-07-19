İsviçre, Ukraynalıların tedavisini reddetmiş

İsviçre'nin yaralı Ukraynalıların tedavisi için NATO'dan gelen teklifi kabul etmediği savunuldu.

İsviçre gazetesi Tages Anzeiger'ın haberine göre NATO'ya bağlı Avrupa-Atlantik Afet Müdahale Koordinasyon Merkezi (EADRCC), mayısta İsviçre Ordusu'nun Koordineli Tıbbi Hizmet birimiyle savaşta yaralanan Ukraynalı sivil ve askerlerin tedavisi için iletişime geçti.

EADRCC'nin talebinin Kamu Sağlığı Dairesi ve Dışişleri Bakanlığı tarafından incelemeye alındığı belirtildi.

Bu inceleme sonucunda kantonlardaki (İsviçre'deki idari alt birimler) sağlık direktörlerinin ve Kamu Sağlığı Dairesi'nin talebi onayladığı fakat haziran ortasında Dışişleri Bakanlığı'nın isteği reddettiği öne sürüldü.

Haberde yetkililerin, NATO'nun talebini ülkenin tarafsızlık politikasını etkileyeceği gerekçesiyle onaylamadığı bildirildi.

Cenevre Sözleşmeleri kapsamında tarafsızlığını bildiren ülkelerin, yeniden savaşa katılmamalarına dair garanti sağlaması halinde yaralı askerleri tedavi etmesine izin veriliyor.

Ayrıca İsviçreli yetkililerin, Ukrayna'daki direnişe birçok sivil katıldığı için bu kişileri askerlerden ayırmanın çok zor olduğunu savunduğu, bu yüzden sivillere tıbbi destek sağlamayı reddettiği iddia edildi.

Bunun yerine yetkililerin Ukrayna'daki hastanelere insani yardım göndererek yaralıların tedavisine katkı sağlamayı tercih ettiği bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta verdiği askeri operasyon emriyle başlayan savaşın başından beri İsviçre'ye yaklaşık 57 bin Ukraynalı sığınmacı giriş yaptı.

1815'te Paris'te imzalanan ve Napolyon Savaşları'nı sonlandıran Paris Anlaşması kapsamında tarafsızlığını resmi olarak ilan eden İsviçre, dünyada en uzun süredir bu statüye sahip ülke konumunda.

Kaynak: Independent Türkçe