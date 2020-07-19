İsviçreli Türklerden Azerbaycan'a: Kadın erkek savaşmaya hazırız

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen gösteride, Ermenistan ordusunun Azerbaycan topraklarına düzenlediği saldırılar ve Dağlık Karabağ'ın işgali protesto edildi.

İsviçre'deki Azerbaycan Diaspora Teşkilatları Şurası'nın düzenlediği gösteri, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin önünde bulunan ve sivillere yönelik silahlı şiddete karşı mücadeleyi simgeleyen "kırık sandalye heykeli"nin olduğu meydanda yapıldı.

Ülkedeki Türk sivil toplum kuruluşlarının (STK) yoğun destek verdiği protestoda " "Azerbaycan için adalet", "Ermenistan işgalini durdurun", "Dağlık Karabağ Azerbaycan'ındır" yazılı pankartlar taşındı.

Şura Başkanı Ekber Gence, burada yaptığı konuşmada, Dağlık Karabağ'ın işgalden mutlaka kurtarılacağını vurguladı.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Ermenistan'ın nüfusunun yarı yarıya azalarak 3 milyonun altına düştüğünü, bunun aksine Azerbaycan nüfusunun ise ikiye katlanarak 12 milyona yaklaştığını belirten Gence, Ermenistan'da yıllık kişi başına düşen gelir 1000 dolar civarındayken, Azerbaycan'da ise bunun 38 bin dolara çıktığını söyledi.

Gence, Azerbaycan'ın, her açıdan güçlü olduğu Ermenistan'ı mutlaka yenilgiye uğratacağını kaydetti.

- İsviçre'deki Türk STK başkanları yoğun destek verdi

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) ) İsviçre Başkanı Murat Şahin ise "Biz Türk milleti olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizin bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Bunu bir kez daha BM binası önünden bütün dünyaya haykırıyoruz." dedi.

Şahin, Azerbaycan ve Türkiye kardeşliğine vurgu yaparak, "Azerbaycan'ın şehitleri bizim şehitlerimizdir. Onların gazisi bizim gazimizdir." ifadesini kullandı.

- BM'ye Ermenistan'ın saldırılarını araştırmak için "misyon kur" çağrısı

Uluslararası İnsan Hakları ve Kalkınma İttifakı Derneği Başkanı Ender Demirtaş da "Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını protesto ediyor, kınıyoruz. Ermeni saldırıları uluslararası hukuka ve ve Cenevre Sözleşmelerine aykırıdır." diye konuştu.

Dağlık Karabağ'da yaklaşık 700 bin Azerbaycan Türkünün Ermeniler tarafından öz yurdundan zorla yerinden edildiğini belirten Demirtaş, "BM'den Ermenistan saldırılarını kınamasını istiyoruz. Ayrıca BM İnsan Hakları Konseyi'nin bir misyon kurup Ermenilerin bölgede insanlığa karşı işlediği suçları araştırmasını istiyoruz. Dağlık Karabağ'ın da işgaline son verilip 700 bin Azerbaycan Türkünün öz vatanlarına dönmelerinin yolunun açılmasını istiyoruz." çağrısında bulundu.

- "İsviçreli Türklerin Azerbaycan'a desteği tam"

Beyaz Ay Derneği İsviçre Başkanı Suat Şahin de Azerbaycan'da şehit düşenlere Allah'tan rahmet diledi, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Şahin, "Birlik içinde olmazsak, beraber hareket etmezsek Türklere ve Müslümanlara neler yapabileceklerini görüyoruz." diye konuştu.

Gösteri için Solothurn kasabasından geldiklerini belirten Şahin, İsviçre'deki Türklerin kardeş ülke Azerbaycan'a desteğinin her zaman tam olduğunun altını çizdi.

- "Kadın erkek savaşmaya hazırız"

İsviçre'de öğretmenlik yapan Irana Novruzova ise burada yaptığı konuşmada, "Bizler savaş istemiyoruz, biz daha fazla kan dökülsün istemiyoruz. Yeterince şehit verdik. Biz topraklarımızı geri istiyoruz, barış istiyoruz ama gerekirse omuz omuza kadınlı erkekli topraklarımız için savaşmaya da hazırız. Şehitler ölmez, vatan bölünmez." ifadesini kullandı.

Gösteriye destek veren Tunus'taki İşkence Kurbanları Derneği Başkanı Abdunnasır Liman da Ermenistan saldırıları karşısında Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olduklarını söyledi.

Liman, BM ve uluslararası toplumu Ermeni saldırılarına karşı harekete geçmeye davet etti.

Protestoya ayrıca, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İsviçre Şube Başkanı Şeref Yıldız ve çevre illerdeki pek çok Türk STK temsilcisi de katıldı.

- Ermenistan, 12 Temmuz'da saldırı girişiminde bulunmuştu

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.

Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan 1'i tümgeneral olmak üzere 8 asker şehit olmuştu.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2020, 18:48