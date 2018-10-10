İsviçreliler ölülere ait altını paylaşamadı

İsviçre'nin başkenti Zürih'te bir krematoryum, yaktıkları cesetteki değerli metalleri kar amaçlı satma konusunda altınların ölülerin varislerine mi gideceği belediyeye gelir olarak mı kalacağı konusunda anlaşmazlık çıktı.

Kentteki Nordheim Krematoryumu, yeni kullanmaya başladıkları teknoloji sayesinde, 700 derecede yakılan vücuttan çıkan yaklaşık 2,5 litre külün arasından erimiş metalleri ayrıştırabiliyor. Altın, gümüş ve platin gibi metaller özellikle insan vücudundaki implant ve diş tacı gibi eklemelerde bulunuyor.

İsviçre genelinde her yıl mezarlara 4 milyon frank (yaklaşık 24,4 milyon TL) değerinde altın gömüldüğü düşünülüyor.

Uygulamanın ortaya çıkardığı tartışma ise bu metallerin satılmasından elde edilen gelirlerin vefat eden kişinin yakınlarına mı yoksa krematoryumun kasasına mı gitmesi gerektiği.

Ailelerin filtrelemeyi kabul ettiği durumda ise metallerin geri dönüştürülmesinden elde edilen gelir, ailelere değil, şehrin hazinesine ekleniyor. Yeni başlanan uygulama sayesinde Zürih kentinin her yıl ortalama 100 bin frank (yaklaşık 610,3 bin TL) gelir elde edebileceği ifade ediliyor.

Ülkenin diğer şehirlerinde bu uygulamaya genel olarak soğuk bakılsa da, Solothurn kentindeki krematoryum 2013 yılından beri küllerden ayırdığı değerli metalleri satıyor.

Bu uygulama hakkında ailelere bilgi vermediği için daha önce eleştiri alan krematoryum bu sayede her yıl yakılan ortalama bin cesedin küllerinden 40 bin frank (yaklaşık 244 bin TL) değerinde metal filtreleyerek kazanç sağlıyor.

İsviçre kanunlarına göre yakılan cesetten ortaya çıkan küller üzerinde, kişinin yakınları herhangi bir hak talep edemiyor..

Kaynak: www.euronews

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2018, 09:05