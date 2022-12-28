İtalya, Çin'den gelen yolcular için COVID-19 testini zorunlu hale getiriyor

İtalyan basınındaki haberlere göre, Sağlık Bakanı Orazio Schillaci, "Çin'den gelen tüm yolcular için İtalya'dan transit geçiş yapanlar da olmak üzere Kovid-19 sürüntü testi yaptırmalarına yönelik düzenlemeyi imzaladım. Bu tedbir, İtalyan halkını virüsün olası türlerinden korumak için esastır. Bu konuda Bakanlar Kurulu'na da detaylı bilgi vereceğim" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Milano Malpensa ile Roma Fiumicino havaalanlarında yine Çin'den gelen ve durumu şüpheli görülenler için test noktalarının yeniden aktif hale getirileceği kaydedildi.

Milano'ya gelen neredeyse her 2 yolcudan 1'i COVID-19

ANSA ajansının yerel yetkililere dayandırdığı haberine göre, Milano Malpensa Havaalanı'na gelen her 2 yolcudan 1'i COVID-19 pozitif.

Lombardiya Bölgesi Sağlık ve Refah İşlerinden Sorumlu Bölge Meclisi Üyesi Guido Berolaso, 26 Aralık'ta Çin'den Milano'ya gelen uçaktaki 92 yolcudan 35'inin pozitif çıktığını, ikinci uçakta ise 120 yolcudan 62'sinin pozitif olduğunu bildirdi.

Çin, kısa süre önce salgın tedbirlerini gevşetmeye başlayacağını açıklamıştı.