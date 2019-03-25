İtalya Çin'in Avrupa'ya giriş kapısı mı?

Avrupa Çin'e teslim olmamalı diyen Hollanda'nın NRC Handelsblad gazetesine göre, İtalya atağı tehlikeli bir adım.

Konuyu manşetine taşıyan gazete “AB üyesi devletler arasında dışardan gelen bir zorlama karşısında bile bir çizgide buluşmanın ne kadar zor olduğunu gösterdi Çin. ... Öte yandan İpek Yolu'nu tartışmalı yapan nedenlerden biri de, Çin'e olan bağımlılığı arttıracak olması. Çinli yatırımcıların cazibesi ile ekonomik ve siyasi olarak Avrupa'dan çok farklı bir ülke için duyulan endişelerin örtüşmediğine son kez tanık olmayacağız anlaşılan. Avrupa, pazar ekonomisini, demokrasiyi ve insan haklarını hiç umursamayan bir süper güce teslim olmamalı.” yorumu yapıyor.

Önce Çin" misyonu diyen Avusturya'nın muhafazakar gazetesi Die Presse'ye göre, Roma hükümeti, Çin'in gözlerini kör etmesine izin verdi:

“Şi şimdi İtalyan meslektaşlarına iltifatlar ediyor, limanlardan telekomünikasyona kadar bir dizi işbirliği ve yatırım teklif ediyor. Şi bu hareketiyle Avrupa gezisinde reklamını yapacağı İpek Yolu'yla ilgili kuşkuları gidermeye çalışıyor. Ancak bu girişim baştan beri sadece Çin ekonomisini canlandıracak ve Çin'in dünyadaki nüfuzunu genişletecek bir projeydi ve böyle de kalacak. Şi asla 'Önce Çin' sloganının onun önceliği olduğunu gizlemedi. Tıpkı şu andaki ABD başkanının 'Önce Amerika' sloganında olduğu gibi.”

İtalyan günlük gazetesi La Repubblica'nın Brüksel muhabiri Andrea Bonanni, asıl orada önemli görüşmelerin yapılacağını anlatıyor:

“Çin Devlet Başkanı Şi istediği kadar Roma'ya gidip, orada memorandumların ve anlaşmaların altına imzasını atsın. ... İstediği kadar ticaret, finansman kolaylığı ve milyonlarca Çinli turist sözü versin. ... Avrupa ile süper güçlerin gönlünde yatan önemli konularda konuşmak istiyorsa, Fransa'ya doğru yola çıkması gerekiyor. ... Avrupa, güvenilmesi ve hesaba katılması gereken gerçek Avrupa, Roma'da değil, Alplerin ardında başlıyor.”

Avrupa Komisyonu on maddelik bir planla Çin'e karşı Avrupa'nın çıkarlarını savunacak. Fransa'nın Katolik çizgideki günlük gazetesi La Croix'e göre bu plan, Çin'e karşı ortak bir cephe kurulduğunun göstergesi:

“Neyse ki Avrupalılar tehdidin bilincinde. Giderek daha kararlı bir tavır sergiliyorlar. Brüksel'de devlet ve hükümet başkanları zirvesindeki bir önemli konu da, Avrupa Komisyonu'nun hazırladığı Çin'e karşı karşılıklılık ilkesinin altını çizen bir belgeydi. ... AB devletleri sadakat, hakkaniyet ve şeffaflık yoksunu pratiklerden ve kısa sürede egemenliklerine mal olacak yatırım politikalarından kendilerini korumalıdır. Devletlerarası yardım gerektiğinde, Avrupa devletleri birbirlerini desteklemelidir.”

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2019, 17:09