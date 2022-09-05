İtalya Cumhurbaşkanı: Avrupa’nın acilen harekete geçmesi gerek

İtalya haber ajansı Nova’ya göre Mattarella, Cernobbio kentinde düzenlenen Ambrosetti Forumu’nda okunan mesajında, Avrupa’daki ülkelerin enerji kriziyle tek başına etkili bir şekilde başa çıkamayacağını vurguladı.



Avrupa’yı Rus enerji kaynaklarına bağımlılıktan kurtulmak için ilerlemeye çağıran Mattarella, Avrupa Birliği’nin (AB) enerji fiyatlarını sakinleştirebilecek, üretim faaliyetlerini destekleyebilecek ve vatandaşlara hizmet garantisi verebilecek tek kıta bloğu olduğunu ifade etti.



Enerji krizinin henüz sona ermeyen yeni tip koronavirüs salgınının neden olduğu sorun ve zorlukları daha da derinleştirdiğine dikkat çeken Matteralla, “Aynı zamanda yenilenebilir enerji sektörünü en üst düzeye çıkarmak ve Ukrayna ile somut dayanışmayı teyit etmek için çalışmalıyız” dedi.



Ekonomi Bakanı Daniele Franco ise, İtalya’nın enerji ithalatı net maliyetlerinin bu yıl iki katından fazla artarak, yaklaşık 100 milyar euroya çıkacağını söyledi.



Bakan, Roma’nın Avrupa’daki darbeyi hafifletmek için süresiz harcama yapamayacağı konusunda da uyardı.



İtalya, elektrik tüketiminin dörtte üçü için ithalata güveniyor ve bu da Avrupa’nın mevcut enerji krizine karşı kırılganlığını artırıyor.



Franco, İtalya’nın yüksek borç yükünün, artan enerji maliyetlerine karşı ileriye dönük manevra alanını daralttığını ifade etti.



Bakan, firmalar ve tüketicilerin yüksek enerji faturalarıyla başa çıkmasına yardımcı olacak tedbirlerin, şimdiye kadar toplam 52 milyar euro değerindeki altı yardım paketinin ardından gelecek hafta onaylanacağını söyledi.



Franco, yükselen gaz fiyatlarının elektrik fiyatlarını yükseltmesine işaret ederek, Avrupa’nın enerji piyasasının işleyişini ele alması gerektiğine vurgu yaptı.



Bakan, “Önemli olan gaz ve enerji fiyatını istikrarlı seviyelere getirmektir” diye ekledi.



Franco, İtalya’nın net enerji ithalatının, 2021’de salgından etkilenen 2020 hariç, 43 milyar euroya mal olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: Şarku’l Avsat