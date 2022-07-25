İtalya'da 13 milyar euroluk yeni destek paketi

İtalya hükümeti, haneleri ve şirketleri yüksek elektrik ve yakıt fiyatlarına karşı korumak için 13 milyar euroya varan büyüklükte yeni bir destek paketi hazırlıyor.

İtalya Ekonomi Bakan Yardımcısı Laura Castelli'nin yaptığı açıklamaya göre yardım paketi Ocak ayından bu yana ayrılan 33 milyar euro ödeneğe ek olarak oluşturulacak.

Paketin Başbakan Mario Draghi görevi bırakmadan önce devreye alınacak son büyük harcama paketi olduğu tahmin ediliyor. Draghi'nin geçen hafta istifa etmesinin ardından 25 Eylül'de erken seçim yapılması kararı alınmıştı.

Castelli Radio 24'e yaptığı açıklamada, paket kapsamında değerlendirilen önlemler arasında makarna ve ekmek gibi temel gıda ürünlerini KDV'den geçici olarak muaf tutulmasının da bulunduğunu söyledi.

Kaynak: Independent Türkçe