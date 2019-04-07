İtalya'da 15 yaşındaki genç ırkçılara kafa tuttu

Başkent Roma'nın doğusundaki Torre Maura isimli kenar mahalleye hafta içinde 70 Roman'ın yerleştirilmesi planlanıyordu. Romanların geçici olarak Torre Maura'da belediyeye ait bir tesise yerleştirilmesi planı protestolarla karşılandı.

Aşırı sağcı, neo-faşist grupların öncülüğünde düzenlenen gösterilerde bir araç ve bir çöp bidonunu ateşe verildi, 33'ü çocuk olan Romanlara dağıtılmak üzere getirilen gıda malzemeleri yerlere saçıldı. Bu sırada çekilen görüntülerde bazı kişilerin "Açlıktan ölsünler", "Buraya depremzedeleri getirin, çingeneleri istemiyoruz" diye bağırdığı da duyuldu.

CasaPound ve Forza Nuova gibi aşırı sağcı, neo-faşist partilerin öncülüğünde düzenlenen gösteriler İtalya'da ırkçılığın yükselmesi tartışmalarını yeniden kızıştırdı. Öte yandan gösteriler sırasında çekilen bir videoda ayrımcılığa karşı çıkan bir çocuk, ırkçılık karşıtları tarafından kahraman ilan edildi.

Videoda, CasaPound grubunun liderlerinden biriyle 15 yaşındaki bir çocuğun tartışması görülüyor. CasaPound liderinin kameralara konuşurken "Buradaki herkes aynı fikirde" demesi üzerine 15 yaşındaki çocuk araya giriyor ve "Hayır, herkes aynı fikirde değil. Ben bu mahalledenim ve size katılmıyorum" diyor.

İsminin Simone olduğu öğrenilen ve Roma şivesiyle konuşan çocuk, CasaPound liderine "Sizin yaptığınız Torre Maura'lıların korkularını çıkarlarınız için, oy için kullanmak" diyor. Atışmanın devamı şöyle gelişiyor:

"Simone: Sürekli azınlıklara karşı çıkmak bana hiç uymuyor.

CasaPound üyesi: Sence Romanlar İtalya'da azınlık mı?

Simone: Elbette azınlıklar, 60 milyon nüfusumuz var… Avrupa Birliği fonlarının mahalle için kullanımından söz ediyorsunuz, bence fonlar herkes için harcanmalı. Kimse geride bırakılmamalı. Ne İtalyanlar, ne Romanlar ne de Afrikalılar yalnız bırakılmalı."

Video sosyal medyada hızla yayılarak viral olurken Simone özellikle sol, anti-faşist, ırkçılık karşıtı kesimler tarafından "kahraman" ilan edildi. Neo-faşistlere tek başına kafa tutan Simone'nin Roma şivesiyle söylediği "Sürekli azınlıklara karşı çıkmak bana hiç uymuyor" şeklindeki sözleri sosyal medyada etiket ve posterlere dönüştü.

Bugün de Roma'da, olayların yaşandığı Torre Maura mahallesinde "Bana hiç uymuyor" başlıklı bir gösteri düzenlendi. Faşizme direniş gösteren partizanların kurduğu İtalyan Ulusal Partizanlar Derneği (Anpi), diğer dernekler ve sendikaların öncülüğünde düzenlenen gösteride "ırkçılık, ayrımcılık, yozlaşma" protesto edildi.

Eski Temsilciler Meclisi Başkanı, sol kanattaki Özgür ve Eşitler (LeU) partisi milletvekili Laura Boldrini de sosyal medyada yazdığı mesajında "Simone 21. yüzyıl faşistlerine, kenar mahalle sakinlerinin yaşadığı zorlukların suistimal edilmemesi gerektiğini açıklıyor. Ben Simone'nin yanındayım" dedi.

Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi ise dün yaptığı açıklamada, protestolar üzerine 70 Roman'ın Torre Maura yerine başka bir yere götürüldüğünü söyledi. Raggi, "33 çocuğun güvenliğini sağlamak adına" bu kararı aldıklarını belirtti.

Roma Savcılığı, Torre Maura'daki protesto eylemleriyle ilgili inceleme başlattı. İtalyan basınına göre savcılık "hasara yol açmak ve ırkçı nefret nitelikli tehdit" suçlamaları üzerinde duruyor.

Kaynak: Haber 7