İtalya'da 244 göçmen karaya çıkartıldı

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kalabriya Bölgesi açıklarında zor durumdaki bir teknede bulunan 244 düzensiz göçmeni kurtardı.

İtalya Sahil Güvenliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kalabriya Bölgesi'nde Roccella Jonica açıklarında gece saatlerinde tehlikeli deniz koşullarında 16 saat süren bir operasyon sonucunda 244 göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

FRONTEX (Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Birimi) kapsamında bölgede görev yapan Romanya Sınır Polisi'nden bir devriye botunun da destek verdiği operasyonla kurtarılanlar arasında 1'i yeni doğmuş 41 çocuğun da bulunduğu belirtildi.

İtalya Sahil Güvenliği, 25 Kasım'da da Lampedusa Adası açıklarında 296 göçmeni kurtarmıştı.

Öte yandan, Alman sivil toplum kuruluşu Sea Watch'un kurtarma gemisi Sea Watch-4, Akdeniz'de farklı operasyonlarda kurtardığı göçmenler için İtalya ve Malta'dan güvenli liman çağrısına günler sonra İtalya'dan olumlu yanıt aldı. İtalya'nın Augusta limanına dün yanaşan Sea Watch-4 gemisindeki göçmenlerin tahliyesi halen sürüyor.

Sea Watch, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gemide halen 250 kadar göçmenin tahliye edilmeyi beklediğini ve tahliye işleminin son derece yavaş ilerlediği kaydedildi.

Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Sonbahar ve kış aylarında deniz ve hava koşullarının iyi seyrettiği günlerde söz konusu güzergahta göç hareketliliği yoğunlaşıyor.

Denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupalı devletler yerine Avrupa menşeli STK'ler kurtarıyor.

Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer, İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası ya da Malta oluyor.