İtalya'da 627 ölüm daha

İtalya'da Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs bilgilerini açıkladı.

Bakanlığın günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 339 bin 939 testte 13 bin 708 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 3 milyon 700 bin 393'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 547 bin 837'ye, yoğun bakımdakilerin sayısı 3 bin 683'e geriledi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 627 artarak, 112 bin 374'e yükseldi. Bugün 649 ölümün kaydedildiği ülkede 5 Ocak'tan bu yana en yüksek günlük can kaybı sayısı oldu.

İyileşenlerin sayısı ise 20 bin 927 artışla 3 milyon 40 bin 182'ye ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020’de başladığı ülkede aşılananların sayısı 11 milyon 634 bin 253 oldu. Aşılananların 3 milyon 593 bin 223'ünü ikinci dozu alanlar oluşturdu.