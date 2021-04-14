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İtalya'da aşılamada 13 milyon geçildi

İtalya'da koronavirüs ölümleri devam ediyor. Son 24 saatte 469 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Aşılamada ise 13 milyon sınırı geçildi.

Avrupa 14.04.2021, 20:43
İtalya'da aşılamada 13 milyon geçildi

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, İtalya'da son 24 saatte yapılan 334 bin 766 testte 16 bin 168 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Böylece salgının başladığı geçen yıl şubattan beri vaka sayısı 3 milyon 809 bin 193'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 514 bin 660'a, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 3 bin 490'a geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 469 artarak, 115 bin 557'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 20 bin 251 artışla 3 milyon 178 bin 976'ya ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020’de başladığı ülkede aşılananların sayısı, 13 milyon 715 bin 713 oldu. Aşılananların 4 milyon 91 bin 366'sını ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Kaynak: AA
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#İtalya #kovid19 #aşılama
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