İtalya'da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı
İtalya’da bir süpermarkette düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Aralarında Seria A ekibi Monza’da oynayan Pablo Mari’nin de bulunduğu 5 kişi yaralandı.
Avrupa 28.10.2022, 08:28 28.10.2022, 08:42
İtalya'nın Milano kentindeki bir alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı meydana geldi.
46 yaşındaki saldırgan girdiği marketin rafından aldığı bıçakla müşterilere saldırdı, 1 kişi hayatını kaybetti.
Aralarında İngiliz Arsenal futbol takımından Monza’ya kiralık giden defans oyuncusu Pablo Mari’nin de bulunduğu 5 kişi yaralandı.
Arsenal'den yapılan açıklamada Mari’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Saldırgan polis tarafından gözaltına alındı, saldırının nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı.
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