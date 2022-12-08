İtalya'da Çin'in kurduğu "polis karakolları"na dair inceleme

İtalyan L'Espresso dergisinin "Safeguard Defenders" isimli sivil toplum kuruluşuna dayandırdığı haberine göre, Çin'in dünya genelinde 100 kadar kendi halkını izlemeye ve muhalif isimleri ülkeye geri göndermeye yönelik faaliyet gösteren "polis karakolu" bulunuyor.

Söz konusu haberde, bunların 11 tanesinin Çinlilerin yoğun olarak bulunduğu başkent Roma, Floransa, Prato, Bolzano, Milano ve Venedik gibi kentlerde olduğu belirtildi.

Basında yer alan ve gündemde tartışma konusu haline gelen Çin'in İtalyan topraklarındaki "karakolları"na ilişkin değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, "Çin merkezlerinin faaliyetlerine dair İtalya Kamu Güvenliği Departmanından herhangi bir yetkilendirme yok. Emniyet teşkilatının, istihbaratla beraber konuyu azami dikkatle takip edeceğini temin ederim. Ben de şahsen takipçisi olacağım. Teyit etmeye çalışıyoruz. Yasa dışı bir durum tespit edilmesi halinde yaptırımları göz ardı etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin Corriere della Sera gazetesine konuşan AB Komiseri Başkanı Ursula von der Leyen de AB içinde Çin polis karakollarının varlığına dair haberlerin doğruluğunun teyit edilmesi halinde bunun "kabul edilemez" olacağını bildirdi.

Basındaki haberlere göre, İtalya’da kayıtlı olarak yaşayan 300 bin Çinli bulunuyor.