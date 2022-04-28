İtalya'da çocuklar doğrudan babalarının soyadlarını almayacak

Anayasa Mahkemesi'nden (AYM) yapılan açıklamada, yüksek mahkemenin, çocukların doğrudan babalarının soyadını almasına yönelik tüm kanuni düzenlemeleri gayrimeşru bulduğu kaydedildi.

Açıklamada, düzenlemenin durdurulduğu vurgulandı.

AYM'nin kararında, babanın soyadının çocuklara doğrudan verilmesi kuralının "ayrımcı ve çocuğun kimliğine zarar verici olduğu" belirtildi.

Yüksek mahkeme, çocuklara hem annenin hem de babanın soyadının verilmesi ve her iki ebeveynin de soyadının, ailelerin anlaştığı sırayla çocuğa verilmesi gerektiğine hükmetti. Ailelerin, soyadların sıralamasında anlaşamaması halinde kararı bir hakimin vereceği vurgulandı.

İtalyan basınında "tarihi" olarak nitelenen karar, ülkenin güneyindeki Basilicata bölgesindeki bir çiftin başlattığı yargı sürecinin sonunda alındı.

Söz konusu çift, evlenmeden önce doğan çocuklarının annenin soyadını taşıması, üçüncü evlatlarının ise evlilik sonrası olması sebebiyle otomatik olarak babanın soyadını alması dolayısıyla kardeşler arasında farklı soy ismi sıkıntısı yaşanmaması için yargı süreci başlattı.

Üçüncü çocuklarının da ilk iki kardeş ile aynı şekilde annenin soyadını taşımasını isteyen çift, alt derece mahkemelerden dönen süreci AYM'ye taşıdı.

Yüksek mahkeme bugün çiftin lehine karar verdi.