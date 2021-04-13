İtalya'da Draghi'ye protesto

Başbakanlık sarayı Chigi yakınlarındaki San Silvestro meydanında yoğun yağışa rağmen toplanan yaklaşık 1000 kişi, "Ben (dükkanımı) açıyorum" sloganıyla son bir haftada başkentte ikinci protesto mitingini gerçekleştirdi.

Yoğun güvenlik önlemleri alınan protesto için başbakanlığa çıkan tüm yollar, güvenlik güçlerince kapatıldı.

Protesto sırasında, Başbakan Draghi ve hükümeti aleyhinde sloganlar atılırken, göstericiler sık sık "Özgürlük özgürlük" diye bağırdı.

Protestocular yeterli mali destek alamamaktan ve uzun süredir işletmelerinin faaliyetlerinin durdurulmuş olmasından şikayet etti.

Bazı göstericilerin, polise, meşale, şişe, taş ve ses bombaları attığı gözlendi.

Protesto sırasında güvenlik güçleriyle, göstericiler arasında zaman zaman gergin anlar yaşanırken, bazı noktalarda küçük çaplı arbedelerin yaşandığı görüldü.

Olaylar daha fazla büyümeden protestocu grup dağıldı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde de bu protestoya katılmak üzere farklı kentlerden Roma'ya doğru yola çıkan pek çok otobüsün de başkentin girişinde durduruldukları belirtildi.