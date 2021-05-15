İtalya'da eski bakan beraat etti

İtalya'da aşırı sağcı Lig Partisinin lideri Matteo Salvini, İçişleri Bakanlığı sırasında Akdeniz'de kurtarılan göçmenlerin günlerce gemiden inmesine izin vermemesi nedeniyle 'alıkoyma' suçuyla yargılandığı davaların birinden beraat etti.

Katanya'da cuma günü yapılan ön duruşmada hakim, Temmuz 2019'da Akdeniz'de kurtarılarak İtalyan donanmasına ait Gregoretti gemisine alınan 164 mültecinin karaya inmesine izin vermeyen dönemin İçişleri Bakanı Salvini hakkında 'alıkoyma' suçunun vuku bulmadığına hükmederek davanın düşmesine karar verdi.

Matteo Salvini, kararı "Adalet, İçişleri Bakanı olarak görevimi icra ettiğime karar verdi" sözleriyle değerlendirdi ve tekrar iktidara gelmesi durumunda aynı uygulamayı tekrar edeceğini söyledi.

Ancak Gregoretti davası eski İçişleri Bakanı'nın söz konusu suçtan yargı karşısına çıktığı tek dava değil.

Salvini, "adam kaçırma ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla benzeri bir dava da daha yargılanıyor.

İki dava arasındaki farklar

Salvini, İçişleri Bakanı olduğu Ağustos 2019'da İspanyol STK Open Arms'ın kurtardığı 147 göçmeni 19 gün boyunca denizde bekletmiş, karaya yanaşmalarına izin vermemişti. Palermo Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Salvini hakkında görevi kötüye kullanma ve insanları alıkoyma suçlamaları yöneltilmişti.

Salvini'nin beraat ettiği dava ile Open Arms gemi ile ilgili davada suçlamalar ve kapsam aynı olsa da iki olay arasında bazı farklılıklar bulunuyor.

İtalya donanmasına ait Gregoretti gemisindeki göçmenler hükümetin ortak kararı ile karaya indirilmemişti.

Ancak Open Arms gemisi olayında Salvini, dönemin Başbakanı Giuseppe Conte ve Savunma Bakanı Elisabetta Trenta'nın aksi yönde bildirdikleri görüşlere rağmen İçişleri Bakanı yetkilerini kullanarak göçmenlerin karaya inmesine izin vermemişti.

Söz konusu suçlamaların kabul edilmesi halinde Salvini'nin 15 yıla kadar hapsi istenebilecek. Duruşma 15 Eylül'de görülecek.

Gregoretti: İtalya, kendi sahil güvenlik gemisini yanaştırmamıştı

İtalya'da Temmuz 2019'da dönemin İçişleri Bakanı Salvini, Akdeniz'de 164 düzensiz göçmeni kurtaran İtalyan sahil güvenlik gemisi Gregoretti'nin ülke limanlarına yanaşmasına izin vermemişti.

Daha sonra, gemiye Augusta Limanı'na yanaşma izni verilse de Salvini'nin kararıyla düzensiz göçmenlerin tahliyesine izin çıkmamıştı. Göçmenler, Gregoretti gemisinde 6 gün daha bekletilmişti.

Tıbbi müdahaleye gereksinim duyanların tahliyesinin ardından gemide kalan 115 düzensiz göçmen, 5 AB ülkesinin 31 Temmuz'da bu kişileri paylaşma konusunda anlaşması üzerine gemiden karaya çıkabilmişti.

Salvini, o dönem uyguladığı "kapalı liman" politikasıyla düzensiz göçmenleri kurtaran STK gemilerinin, İtalya'ya yanaşmasına, parlamentoda yasalaşmasını sağladığı iki güvenlik paketinden aldığı güçle izin vermiyordu.

İtalya Senatosu, Şubat 2020'de, görevi kötüye kullanmaktan hakkında yargılama talebi bulunan Lig Partisi lideri Matteo Salvini'nin dokunulmazlığını kaldırma kararı almıştı.

Salvini, içişleri bakanlığı yaptığı 14 ay boyunca, kurtarılan göçmenleri taşıyan gemilerin İtalyan limanlarına yanaşmalarını defalarca engelledi.

Kaynak: Euronews